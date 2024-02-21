Bankalar yarışıyor! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar… Yeni yılla birlikte milyonlarca emekli, emekli maaşlarına yapılacak zam sonrasında emekli promosyonları hakkında bilgi arayışına girdi. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve diğer bankaların emekli promosyonları merak konusu oldu. İşte banka banka emekli promosyonları...

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Emeklilerin finansal geleceklerini güvence altına almak için araştırmalarına hız verdikleri dönemde, bankaların sunduğu promosyonlar önem kazanıyor.

Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank gibi bankaların emekli promosyonları, emeklilerin maaşlarını taşıma kararı vermelerinde etkili oluyor.

Emekliler, maaşlarını taşıyarak bankaların sunduğu avantajlardan yararlanmayı hedefliyorlar.

Milyonlarca vatandaş, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği konusunda detaylı bilgiler araştırıyor.

İşte en yüksek banka promosyonu veren bankalar…

Yapı Kredi

31 Ocak 2024 tarihine kadar SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenecek.

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenecek.

İŞ BANKASI

SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,

3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,

7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

ING BANK

10 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 10 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabilecek. Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları 3 bin 500 liraya kadar ise 6 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası ise 7 bin lira, 7 bin 500-10 bin lira arası ise 9 bin lira, 10 bin lira ve üzeri ise 10 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanacak.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

GARANTİ

Garanti Bankası'nın maaşa göre verdiği promosyon miktarı şu şekilde:

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır