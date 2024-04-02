Bankalarda kredi bayramı! Tüm imkanlar masada; Başvurular rekor kırıyor... Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bankalar bayram fırsatlarını sunmaya başladı. Kamu ve özel bankalarda bayrama özel kredi fırsatları, müşterilerin cebini rahatlatıyor. İşte bankalarda kredi bayramı...

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Bankalar, dönem dönem cazip tekliflerle müşterilerinin aklını cezbediyor.

Şimdilerde oldukça yüksek olan kredi faizleri için durgunluk hakimken, bayram fırsatı ortalığı canlandırdı.

Bankaların bayram kredisi kapsamında sunduğu düşük faizli krediler nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler tarafından araştırılıyor.

Bankalarda bayram

Akbank’ın duyurduğu bu kampanya, nakit ihtiyacı olanların yüzünü güldürecek nitelikte. Özellikle bayram döneminde artan harcamaları karşılamak için ideal bir fırsat sunan bu faizsiz kredi kampanyası, 9 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Garanti Bankası'nın müşterilerine sunduğu bu özel kampanya ile bayram sevincini ikiye katlayabilirsiniz. Bayram Kredisi, ihtiyaçlarınızı karşılamak için 50.000 TL'ye kadar destek sağlıyor.

Vakıfbank da bayram öncesi müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. 50.000 TL'ye kadar Vakıfbank üzerinden bayram kredisi kampanyası ilgi görüyor.

İster çalıştığınız banka isterse ilk kez çalışacağınız banka olsun, detaylı bilgiyi web sitesi, şube ve online bankacılık ile sağlayabilirsiniz.