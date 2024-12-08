Bankalardan alarm verildi: O tarihten önce basılan banknotlar alınmıyor!

Haber Merkezi

Türkiye piyasasında son dönemde dolaşıma sokulduğu iddia edilen sahte 50 ve 100 dolar paniğinin ardından bankalar ve döviz büroları tarafından çeşitli önlemler alınıyor.

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam ederken alınan tedbirler gündem oluyor.

Özellikle de bankalar tarafından uygulanan çeşitli tedbirler arasında yer alan beyan ile dolar alımının ardından bazı bankalar o tarihten önce basılan banknotlarla işlem yapmayı da durdurma kararı aldı.

O TARİHTEN ÖNCE BASILAN BANKNOTLAR ALINMIYOR!

Piyasada süregelen sahte dolar paniği para sayma makineleri ile ATM’lerde yapılan güncellemelerin yanında bu banknotları tespit edememesi nedeniyle 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durduruldu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı olan 100 dolarları kabul etmeye karar verildi.

Bu süreçte bazı bankaların yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmediği, bazı bankaların da basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almadığı öğrenildi.