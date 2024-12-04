Bankalardan şaşırtan hamle: O işlemlerde beyan isteniyor…

Haber Merkezi

Piyasada büyük bir paniğe neden olan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar döviz bürolarında alımın durdurulmasına neden olmuştu.

Döviz bürolarının yanı sıra banklarda da artan sahtecilik olayları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Merkez Bankası (TCMB) harekete geçmişti.

Yaşanan olayların ardından ekonomi yazarı Barış Soydan’ın sosyal medya hesabından sahte dolar krizi sonrası bankaların yeni dönemi devreye sokacağına dair paylaşımları gündem oldu.

DOLARLAR BEYAN İLE ALINACAK!

Ekonomi yazarı Barış Soydan bazı bankalarda dolar alımlarında beyan alındığına dair yaptığı açıklama dikkat çekti.

Soydan bankaların yeni uygulamasıyla ilgili olarak, "Bu arada sahte döviz krizini unuttuk. Bazı bankalar yeni doları bile beyan ile alıyorlar. Tek tek seri numarası yazılmasını talep ediyorlar." İfadelerini kullandı.