Banker Bilo filmi bakın nerede çekildi! O köy şimdilerde... Türk sinema tarihine damga vuran Banker Bilo filmi, bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen'in yer aldığı filmin çekildiği köy merak konusu oldu. Bakın o köy neresiymiş...

Haber Merkezi

Eğer 1980’lerin Türk sinemasını hatırlıyorsanız, Banker Bilo’nun iz bırakan bir yapım olduğunu bilirsiniz.

Ertem Eğilmez’in hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği bu keyifli film, İlyas Salman, Meral Zeren, Şener Şen, Ahu Tuğba ve Münir Özkul gibi dönemin ünlü isimlerini bir araya getiriyor.

Filmde, Almanya’ya gitmek isteyen Bilo ve arkadaşlarının maceraları, Maho’nun yardım eliyle başlıyor ve bizlere unutulmaz bir komedi sunuyor.

Bu nostaljik yapımın çekildiği köyün günümüzdeki hali, birçok hayranı tarafından merak ediliyor.

KÖYÜN SON HALİ

Banker Bilo’nun çekimlerine ev sahipliği yapan bölgeler arasında Üsküdar, Beşiktaş, Sultanahmet, Nişantaşı ve Levent yer alıyor.

İşte filmde karşımıza çıkan sokakların şimdiki hali…