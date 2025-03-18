Banyo fayanslarına sürün, kar gibi beyazladığını görün...

Yağmur Uçar
Banyoda kullanılan suyun içindeki kireç ve mineraller, zamanla fayans yüzeyinde birikerek mat ve beyaz lekeler oluşturur.
Duş alırken veya el yıkarken kullanılan sabun, suyun buharlaşmasıyla fayanslarda ince bir tabaka bırakır.
Sürekli nemli kalan fayans araları (derzler), zamanla küf ve mantar oluşumuna yol açar.
Özellikle duşakabin içi, lavabo arkası ve köşeler küflenmeye en yatkın bölgelerdir.
Kimyasal kullanmadan fayansları beyazlatmak, aslında çok kolay!
İşte uygulamanız gereken yöntem...
Sirke + Karbonat: Derzleri beyazlatır ve kireç lekelerini çıkarır.
Limon Suyu: Parlaklık verir ve kötü kokuları giderir.
Buhar Temizliği: Kimyasal kullanmadan mikropları yok eder.
Arap Sabunu: Fayansları parlatarak doğal bir temizlik sağlar.