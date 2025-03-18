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Banyo fayanslarına sürün, kar gibi beyazladığını görün...

Banyo fayanslarına sürün, kar gibi beyazladığını görün... Sıklıkla buhara maruz kalan ve havalandırılmayan banyolarda fayans ve fayans araları sararabiliyor. Bu durumdan kısa sürede kurtulmak ve kar gibi beyaz fayanslara sahip olmanın yöntemini açıklıyoruz!