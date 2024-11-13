Banyodan Çıkarken Dikkat! Duşakabin Kapısını Kapatıyorsanız…

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Banyo yapmak, günlük temizlik rutinimizin ötesinde, vücudumuzu dinlendiren, ruhumuzu rahatlatan ve sağlığımıza katkı sağlayan önemli bir alışkanlıktır.

Sıcak suyun cilde olan yatıştırıcı etkisi, kasları gevşetirken, banyonun zihinsel faydaları da oldukça büyüktür.

Ancak sıcak bir duşun ardından oluşan buhar, ferahlatıcı bir atmosfer sunsa da, banyoda küf ve bakteri oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.

Bu nedenle, duş sonrasında banyo kapısını açık mı yoksa kapalı mı tutmak gerektiği sorusu, ev temizliği ve sağlığına önem verenler için merak konusu.

UZMANLAR AÇIKLADI

Duş sonrası oluşan nem, banyo ortamında uzun süre kalırsa küf ve kötü koku oluşumuna neden olabilir.

Ancak, duş kabini veya perdesi kullananların bu sorunu engellemek için alabilecekleri basit bir önlem var.

Uzmanlar, duş sonrası kabinin veya perdenin açık tutulmasının, içerdeki nemin daha hızlı buharlaşmasını sağladığını ve böylece küf oluşumunun önüne geçtiğini belirtiyor.