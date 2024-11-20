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Banyoya defne yaprağı asmak bakın ne işe yarıyormuş…

Banyoya defne yaprağı asmak bakın ne işe yarıyormuş… Defne yaprağı güçlü aroması nedeniyle özellikle de yoğun kokulu kızartmalar ya da yemekler yapılırken sıklıkla tercih edilir. Ancak sadece mutfakta değil aynı zamanda banyoda da kullanılabiliyormuş. Bakın defne yaprağını banyoya asmak ne işe yarıyormuş…