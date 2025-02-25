Barcelona - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya Kral Kupası yarı final maçı...

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İspanya Kral Kupası’nda heyecan dorukta! Yarı finalde Barcelona, sahasında Atletico Madrid’i ağırlayacak.

Estadi Olimpic Lluis Companys’te oynanacak bu dev karşılaşmada iki takım da finale yükselmek için kıyasıya mücadele edecek.

Xavi yönetimindeki Barcelona, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, Diego Simeone’nin Atletico Madrid’i deplasmanda büyük bir sürprize imza atmak istiyor.

Kazanan ekip, finalde Real Sociedad - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Futbol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası yarı finalde Barcelona, Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele, bu akşam saat 23.30’da başlayacak.

Futbolseverler karşılaşması Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı izleyebilecek.