Barcelona - Benfica rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Son 16 turu rövanş maçları kapsamında Barcelona, Camp Nou’da Benfica’yı ağırlayacak.

İlk maçı 1-0 kazanan Katalan ekibi, avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmek istiyor.

Ancak Türk futbolseverlerin gözü, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün üzerinde olacak.

Teknik direktör Roger Schmidt’in kritik maç öncesi nasıl bir kadro tercih edeceği merak konusu oldu.

Peki, Barcelona – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

BARCELONA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Devler Ligi son 16 turu rövanşı Barcelona - Benfica maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

Kritik mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Martinez, Ronald Araujo, Kounde, Balde, Pedri, de Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Lewandowski

Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Aursnes, Barreiro, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Schjelderup, Pavlidis