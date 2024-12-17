Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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EuroLeague 16. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya’da güçlü rakibi Barcelona ile karşılaşacak.

Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bu sezon 15 maçta 10 galibiyet alarak üst sıraları zorlamaya devam ediyor.

"Final Four" hedefini güçlü tutan sarı-lacivertliler, Barcelona karşısında galip gelerek yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Rakip Barcelona ise sezon başından bu yana istikrarlı ve dikkat çeken performansıyla EuroLeague’in favori takımlarından biri olarak görülüyor.

Peki, Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Fenerbahçe Beko 17 Aralık Salı günü saat 22.30’da başlayacak ve basketbolseverler mücadeleyi S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

İspanya’nın ünlü salonlarından Palau Blaugrana’da oynanacak bu kritik karşılaşma, Fenerbahçe Beko’nun “Final Four” hedefi yolunda önemli bir sınav olacak.