Barcelona - Real Madrid efsanelerinin maçı ne zaman?

Hüseyin Topuz

Barcelona ve Real Madrid takımlarının efsane oyuncuları, Katar'da karşı karşıya gelecek.

Yaşanan bu gelişme sonrası müsabakanın yapılacağı tarih futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı.

Barcelona ve Real Madrid takımlarının efsane isimlerinin karşı karşıya geleceği karşılaşmaya başkent Doha'daki Uluslararası Halife Stadı ev sahipliği yapacak.

Visit Qatar tarafından düzenlenen ve Katar Futbol Federasyonu'nun desteklediği organizasyon iki takımın efsane isimlerini bir kez daha yeşil sahada buluşturacak.

Peki, Barcelona ve Real Madrid efsanelerinin maçı ne zaman? İşte merak edilen o tarih...

Maç ne zaman?

Barcelona ve Real Madrid’in efsane oyuncuları, 28 Kasım 2024 tarihinde Katar'da maç yapacak.

Saat 19:00'da başlayacak müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.