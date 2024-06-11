Bardaklardaki su lekesinin nedeni o ayarmış, hemen düzeltin lekelere son verin... Mutfakların olmazsa olmazları arasında yer alan bulaşık makineleri zamanla şikayetlere neden olan elektronikler arasında yer alır. Cam ürünlerde kalan su lekeleri de en dayanılmaz olan sorunların başında geliyor. Meğer su izinin olması o ayardan kaynaklanıyormuş…

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Birçok mutfak ürünü hakkında bulunan çeşitli tüyolar arasında yer alan bu tüyo sayesinde bulaşıklarınız makineden su lekesi kalmadan çıkacak.

Özellikle de bardaklarda kalan su lekeleri bazı durumlarda sanki temizlenmemiş izlenimi oluşmasına neden olabilir. Bu izlenimi ortadan kaldırmak için ise masaya konulmadan önce bir kez daha yıkanabiliyor.

Bunca zaman bulaşık makineleri hakkında yandığımız dertler arasında yer alan su lekesi sorununa neden olan makinenin o ayarı düzeltildiğinde leke sorunu temelli çözülüyor.

O ayarı düzeltin su lekelerine veda edin…

Makineniz ne kadar iyi olursa olsun, kullandığınız deterjan ne kadar kuvvetli olursa olsun bazen bardaklarda, kaşıklarda, tabaklarda su lekesi kalabiliyor.

Su lekesine neden olan sorun ise aklınızın ucundan bile geçmeyecek olan parlatıcı ayarından kaynaklanıyor. Eğer, makinenizin parlatıcı ayarı düşükse bulaşıklarınızın üzerinde su lekeleri kalır.

Tüm bulaşık makinelerinin 0-6 arasında ayarı vardır. Makinenin fabrikadan çıktığı andaki ayarı ise 5'tedir. Bu noktada yapılması gereken işlem ise tam olarak şöyle; eğer cam ürünlerinizin yüzeyinde lekeler varsa bahsedilen ayarı düşürün eğer bulaşıklarınız ıslak çıkıyorsa ayarı yükseltin.

Bu şekilde düzelttiğin ayar sayesinde su lekelerine kolaylıkla veda edeceksiniz.