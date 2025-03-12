Baş ağrısı, gerginlik, stres… Meteoroloji duyuru: 5 gün etkili olacak

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Bu hafta Türkiye’nin birçok bölgesinde lodos etkili olacak.

Çarşamba günü başlayacak olan bu ılık rüzgar, tam beş gün boyunca hayatımızı zorlaştıracak.

Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar da devam edecek olan lodos, özellikle oruç tutanlar için ekstra bir sabır sınavına dönüşebilir.

Bu havada migreni olanlar ve hassas bünyeler ekstra önlem almalı.

BAŞ AĞRISI YAPABİLİR

Hava Forum, Türkiye'de lodosun etkili olacağını duyurdu. Pazar gününe kadar etkisini sürdürecek olan lodosla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Lodosumuz başlıyor. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar da lodos var. Lodoslu hava ve oruç birleştiğinde ekstra bir gerginlik hali oluşabilir. Bundan dolayı günlük hayatımızda sakin kalmaya özen gösterelim. Baş ağrısı da yapar, bilginize... Ilıkımsı bir esinti olacak..."