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Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir ile Petrocub arasında oynanacak olan Konferans Ligi maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Başakşehir - Petrocub maçının detayları..