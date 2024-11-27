Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü hafta maçında sahasında Petrocub ile karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta 1 puan topladı.
UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında Petrocub'u konuk edecek olan Başakşehir, Avrupa kupalarında 60. karşılaşmasına çıkacak.
Başakşehir, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 55 maçta 22 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.
Futbolseverler Başakşehir ile Petrocub arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman?
Başakşehir - Petrocub maçı 27 Kasım Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak.
Başakşehir - Petrocub maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.