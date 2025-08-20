Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde play off turu maçları için geri sayım başladı.

UEFA Konferans Ligi play off turuna seri başı olarak katılan temsilcimiz Başakşehir bu turda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile eşleşti.

Eşleşmelerin belli olmasının ardından futbolseverler Başakşehir - Universitatea Craiova maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Universitatea Craiova engelini aşarak Konferans Ligi lig aşamasına kalmak isteyen Çağdaş Atan ve öğrencileri taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Peki, Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı ne zaman?

Başakşehir - Universitatea Craiova maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'de oynanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.