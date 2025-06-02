Başakşehir'in rakibi ne zaman belli olacak? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de sezonu 5. sırada tamamlayan Başakşehir, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için 3 eleme oynayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu katılabilmek için eleme oynayacaklar takımlar belli oldu.

Konferans Ligi'nde şu ana kadar herhangi bir takım lig aşamasına kalmayı garantilemedi. Play-off turunda 24, Avrupa Ligi elemelerinden ise 12 takım Konferans Ligi'ne dahil olacak. Başakşehir'in 2. eleme turundaki rakibi ilk tur maçlarının ardından belli olacak.

Peki Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun takvimi şu şekilde;

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

1. Eleme Turu İlk Maçlar: 10 Temmuz 2025

1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 17 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 24 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 31 Temmuz 2025

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3. Eleme Turu İlk Maçlar: 7 Ağustos 2025

3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 14 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 21 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 29 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta Maçları: 2 Ekim 2025

Lig Aşaması 2. Hafta Maçları: 23 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta Maçları: 6 Kasım 2025

Lig Aşaması 4. Hafta Maçları: 27 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta Maçları: 11 Aralık 2025

Lig Aşaması 6. Hafta Maçları: 18 Aralık 2025

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 19 Aralık 2025

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 19 Şubat 2026

Son 16 Turu Play-off Rövanş Maçları: 26 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 12 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 19 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçlar: 9 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 16 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 30 Mayıs 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 7 Mayıs 2026

Final: 27 Mayıs 2026