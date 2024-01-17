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Başkentliler dikkat! Ankara’nın o ilçelerine su verilemeyecek: 17 Ocak ASKİ su kesintisi

Başkentliler dikkat! Ankara’nın o ilçelerine su verilemeyecek: 17 Ocak ASKİ su kesintisi ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi olan ilçeleri araştırıyor. İşte 17 Ocak 2023 ASKİ arıza sorgulama...