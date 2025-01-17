Basketbolseverler ekran başına! 2 maç beIN Sports'ta şifresiz yayınlanacak!

Hüseyin Topuz

Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 mücadeleyi şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanacak 2 maç beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Basketbol maçlarını yakından takip edenler şifresiz olarak yayınlanacak maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.

beIN SPORTS'un 17-18 Ocak tarihleri arasında şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...

17 Ocak Cuma

19:00 Yalovaspor - Manisa Basket (beIN Sports Haber)

18 Ocak Cumartesi

18:00 Darüşşafaka Lassa - Mersin SK (beIN Sports Haber)