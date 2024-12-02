Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olacak.
Euroleague'deki son maçında evinde Milano'ya 85-91 mağlup olan sarı-lacivertliler bu sezon 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde averajla ikinci sırada bulunurken Baskonia Vitoria-Gasteiz ise 5 galibiyet 7 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.
Basketbolseverler Baskonia Vitoria-Gasteiz ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.
Peki, Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte maçın bilgileri...
Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko maçı 3 Aralık Salı (yarın) günü saat 22:30'da başlayacak.
Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.