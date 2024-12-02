Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olacak.

Euroleague'deki son maçında evinde Milano'ya 85-91 mağlup olan sarı-lacivertliler bu sezon 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde averajla ikinci sırada bulunurken Baskonia Vitoria-Gasteiz ise 5 galibiyet 7 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Basketbolseverler Baskonia Vitoria-Gasteiz ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko maçı 3 Aralık Salı (yarın) günü saat 22:30'da başlayacak.

Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.