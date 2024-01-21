Basur ne ki! Tuvalette uzun oturmanın zararlarına bakın Keyifli gibi gelse de, tuvalette uzun süre vakit geçirmek sağlığınızdan edebilir. Zararlarını sıraladık!

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ensonhaber.com

Tuvalette uzun vakit geçirmeyi birçok insan seviyor.

Keyifli gibi görünen bu süreç, aslında sağlık açısından zararlar doğuruyor.

Tuvalette kalınan süre arttıkça, vücudumuzun hastalanma olasılığı da artıyor.

Bu nedenle gerektiğinden fazla süre geçirmemek önem arz ediyor.

Dakikaları geçirenler için başta basur yani hemoroid olmak üzere bakın neler neler çıkıyor...

Uzun kalmayın

WC'de uzun süre oturmak, rektal bölgede kan damarlarında artan basınca neden olabilir, bu da hemoroid (basur) riskini artırabilir.

Tuvalette oturma, bacaklardaki kan dolaşımını etkileyebilir ve damar problemlerine neden olabilir. Bacaklarda şişme, ağrı veya uyuşma gibi belirtiler görülebilir.

Tuvalette uzun süre oturmak, rektal bölgenin aşırı ısınmasına ve nemlenmesine neden olabilir, bu da cilt tahrişine ve enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir.

Yanlış pozisyonlarda uzun süre oturmak, sırt ağrılarına neden olabilir. Özellikle bel bölgesindeki ağrılar sıkça görülebilir.

Sürekli olarak uzun süre tuvalette oturmak, vücudu alıştırarak düzenli tuvalet alışkanlıklarını bozabilir.

İdrar Kaçırma Riski: Kadınlarda, uzun süreli oturma idrar kaçırma sorunlarına yol açabilir.