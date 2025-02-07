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Başvuran şipşak alıyor; Tüm emeklilere Şubat ayında 20.000 TL ek ödeme

Başvuran şipşak alıyor; Tüm emeklilere Şubat ayında 20.000 TL ek ödeme Yapı Kredi, emeklileri sevindirecek yeni bir duyuru yaptı! Banka, Şubat ayı itibarıyla emekli maaşı promosyon rakamlarını güncellediğini açıkladı. İşte detaylar...