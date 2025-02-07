Başvuran şipşak alıyor; Tüm emeklilere Şubat ayında 20.000 TL ek ödeme

Emeklilere müjdeli haber bu kez Yapı Kredi’den geldi!
Banka, Şubat ayı itibarıyla emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu.
1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den almayı taahhüt eden müşteriler 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Peki, başvuru şartları neler? Emekli maaşınızı Yapı Kredi’ye nasıl taşıyabilirsiniz? İşte detaylar…
20.000 TL'YE VARAN PROMOSYON
Yapı Kredi, 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma sözü veren müşterilerine 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
Bankanın belirlediği promosyon tutarları şöyle:
-9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 6.250 TL
-10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
-15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
-20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL
Ek Ödül Taahhütnamesi'ni imzalayan ve 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren emeklilere maaş tutarına bakılmaksızın 2.500 TL ek nakit ödül ödenecek.