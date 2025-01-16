Başvurana 50 bin TL faizsiz kredi verilecek: Tek şartı var...

Haber Merkezi

Yeni yılın gelmesiyle birlikte bankalar, müşteri odaklı kredi kampanyalarını güncelledi.

Bu yarışta öne çıkan isimlerden biri de Garanti BBVA oldu. Banka, 50.000 TL’ye varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans fırsatını duyurdu.

Garanti BBVA, 1 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan faizsiz kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Bu fırsattan faydalanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşteriler arasına katılabilirler.

Kampanya, sadece Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden yapılan kredi başvuruları için geçerli olacak.

İşte faizsiz kredi kampanyasının detayları:

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASININ DETAYLARI

- Faizsiz kredi kampanyasından 1 – 31 Ocak tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşteriler faydalanabilir.

- %0 faizli kredi kampanyasına katılanlar, Mobil’den Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra 5 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli krediye başvuru yapıp kullanabilir.

- Herhangi bir sebeple müşteri olma sürecinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

- Faizsiz kredi kampanyası sadece Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden tamamlanacak kredi başvuruları için geçerlidir. Şubelerde geçerli değildir. Herhangi bir sebeple müşteri olma ve kredi başvuru süreçlerinin şubeden tamamlanması durumunda kampanyadan faydalanılamaz.

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