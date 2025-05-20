Başvurana faizsiz 75.000 TL verilecek: Son tarih 31 Mayıs

Haber Merkezi

Garanti BBVA, ekonomik hareketliliğin arttığı bayram döneminde esnafın yanında olmayı sürdürüyor.

Banka, 1 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak “Esnafa Özel Faizsiz Kredi ve Taksitli Nakit Avans” kampanyasını devreye aldı.

Kampanya kapsamında, ilk kez Garanti BBVA müşterisi olacak esnaflara toplamda 75.000 TL’ye varan faizsiz finansman desteği sağlanıyor.

Katılım için tek şart ise Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden “Müşteri Olmak İstiyorum” adımıyla başvuruda bulunmak.

50.000 TL FAİZSİZ KREDİ FIRSATI

Yeni müşteri olan esnaflar, Garanti BBVA Mobil veya İnternet üzerinden azami 50.000 TL tutarında ve 3 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisine başvurabilecek.

Başvurular, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’teki Başvurular > Kredi > İhtiyaç Kredisi adımları üzerinden yapılacak.

25.000 TL TAKSİTLİ NAKİT AVANS DESTEĞİ

Garanti BBVA Mobil’den şubeye gitmeden bireysel kredi kartı başvurusu yapan ve onaylanan müşterilere ise 25.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans imkanı sunulacak. Avans ödemeleri 3 ay taksitle yapılabilecek.

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