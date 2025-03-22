Başvuru süresi uzatıldı! Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek?

Hüseyin Topuz

Emlak Konut GYO’nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan “Kazançlı Yatırım Kampanyası”, ev almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan kampanya kapsamında, bir ayda 4 bin 500 konuttan 2 binden fazlasının ön satışı gerçekleştirildi.

Kampanya hakkında bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi web sitesi üzerinden form doldururken, müşteri hizmetlerine 96 binin üzerinde çağrı yapıldı ve satış ofislerine yapılan ziyaret sayısı 22 bini geçti.

Emlak Konut GYO, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda kampanyanın uzatıldığını açıkladı.

Peki, Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek? İşte merak edilen o tarih...

Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek?

Emlak Konut GYO'nun "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın başvuru süresi, yoğun ilgi nedeniyle 23 Mart'tan 27 Nisan'a uzatıldı.