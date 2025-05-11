Başvurular başladı: 450 TL’lik fatura desteği hesaplara yatacak

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QNB, bireysel müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı.

Banka, 31 Mayıs’a kadar otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine toplamda 450 TL değerinde ParaPuan hediye edecek.

Bu kampanya, QNB kredi kartı veya vadesiz hesap sahiplerine yönelik olup, katılımcıların otomatik ödeme talimatı vererek faydalandığı avantajlarla dikkat çekiyor.

QNB tarafından açıklanan kampanyada, her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için müşterilere 150 TL değerinde ParaPuan verilecek.

Bir müşteri kampanya süresi içinde üç farklı fatura talimatı vererek, toplamda 450 TL'lik ParaPuan kazanma fırsatına sahip olacak. İşte kampanyanın detayları...

450 TL FATURA KAMPANYASININ ŞARTLARI

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, belirlenen tarihlerde banka şubeleri, çağrı merkezi, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekiyor.

Kampanyaya yalnızca yeni talimatlarla katılım sağlanabiliyor. Fakat, Encard müşterileri bu kampanyadan yararlanamayacak.

Ayrıca, müşterilerin kampanyadan yalnızca bir defa faydalanma hakkı bulunuyor ve verilen talimatlar iptal edilip tekrar verilse dahi yeni ParaPuan verilmiyor.

Otomatik fatura ödeme talimatını vadesiz hesap üzerinden verenler için ödüller, 1-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında banka kartlarına aktarılacak. Ancak, kredi kartı üzerinden verilen talimatlarda ödül, ilgili faturanın ödenmesinin ardından aynı ayın son iş günü kredi kartına yatırılacak.

Kredi kartı kullanıcılarının, otomatik ödeme talimatlarını kampanya süresince 30 Kasım 2025 tarihine kadar açık tutmaları gerekecek. Aksi takdirde, kazandıkları ParaPuan’lar geri alınacak.

Kazanılan ParaPuan’lar sadece QNB’nin anlaşmalı olduğu üye iş yerlerinde ve bankanın POS cihazlarında kullanılabilir. Kullanılmayan puanlar, 25 gün sonunda otomatik olarak iptal edilecek.