Bavulunu toplayan oralara akın ediyor! İşte, hem ucuz hem kartpostallık rotalar…

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte yüksek noktalarda etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası kış tatili severler tatil rotalarını hazırlamaya başlıyorlar.

Türkiye’nin birçok noktasında bulunan kayak merkezlerinin yanı sıra karta örtülü manzaraları ve zengin kültürel miraslarıyla tatilcileri büyülemeyi başarıyor.

Sizin de tatil planlarınız arasında kış tatili yer alıyor ve nereye gideceğiniz konusunda araştırmalarınız sürüyorsa sizler için derlediğimiz bu 8 nokta güzelliği ile dönmek istemeyeceğiniz yerler arasına girecek.

İŞTE GİDENİN DÖNMEK İSTEMEDİĞİ TATİL ROTALARI…

1. Uludağ, Bursa

Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, kış sporları tutkunları için adeta bir cennet. Kayak ve snowboard yapmanın yanı sıra, doğal güzellikleri ve lüks otelleriyle de dikkat çeken bu bölge, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

2. Palandöken, Erzurum

Yüksek rakımı ve uzun pistleriyle ünlü Palandöken, kış sporları meraklıları için mükemmel bir seçenek. Kar kalitesiyle dikkat çeken bu destinasyon, adrenalin dolu bir tatil arayanlar için ideal.

3. Kartalkaya, Bolu

İstanbul ve Ankara’ya yakınlığıyla bilinen Kartalkaya, çeşitli zorluk seviyelerine sahip pistleriyle her seviyeden kayakçıya hitap ediyor. Doğal güzellikleri ve konforlu konaklama seçenekleriyle de öne çıkıyor.

4. Erciyes, Kayseri

Modern tesisleri ve geniş pistleriyle Erciyes, kayak severlerin gözdesi. Ayrıca, Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için de harika bir fırsat sunuyor.

5. Sarıkamış, Kars

Kristal karıyla ünlü Sarıkamış, çam ormanları arasında huzurlu bir kayak deneyimi sunuyor. Kars’ın tarihi dokusunu ve lezzetli mutfağını keşfetmek için de ziyaretçilerini bekliyor.

6. Kapadokya, Nevşehir

Kışın karla kaplı peri bacaları ve vadileriyle Kapadokya, masalsı bir atmosfer sunuyor. Balon turlarıyla gökyüzünden bu eşsiz manzarayı izlemek, unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

7. Abant Gölü, Bolu

Kışın karla kaplanmış doğasıyla Abant, doğa yürüyüşleri ve huzurlu bir kaçış arayanlar için ideal bir destinasyon. Sessizliği ve sakinliğiyle ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

8. Sapanca, Sakarya

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Sapanca, gölü ve çevresindeki doğasıyla kış aylarında huzurlu bir kaçış noktası. Doğayla iç içe bir tatil için mükemmel bir seçim.