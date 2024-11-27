Bayatlamayan kurabiye tarifi: 1 bardak ekleyin, kıyır kıyır oluyor

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Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak bir tarifle karşınızdayız!

Uzun süre taze kalan, ağızda dağılan ve enfes susamlı lezzetiyle bu kurabiyeler vazgeçilmeziniz olacak.

Her lokmada kıyır kıyır bir doku ve yoğun susam lezzeti sunan bu kurabiyeler, hem çay saatlerine hem de atıştırmalık arayışınıza hitap ediyor.

Siz de bu bayatlamayan susamlı kurabiyeleri denemek isterseniz, işte tarifiniz:

SUSAMLI KURABİYE TARİFİ

· 1 çay bardağı sıvı yağ

· 1 paket margarin

· 1 çay bardağı sirke

· 1 çay bardağı pudra şekeri

· 1 yumurta sarisi (içine)

· 1 yumurta beyazı (üstüne)

· Biraz tuz

· 1 paket kabartma tozu

· Aldığı kadar un

· Susam

Öncelikle tüm malzemeleri karıştırıp yoğuruyoruz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz.

Hamur hazır olduğunda, küçük halkalar şeklinde şekil veriyoruz.

Ardından, her birini önce yumurta beyazına, sonra susama batırarak yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz.

200 derecede, altın rengini alana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun!