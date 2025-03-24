Bayram ikramiyeleri neden eksik yattı? SGK açıkladı: Eğer 3 bin TL yattıysa...

Yağmur Uçar

Bayram ikramiyesi için gün sayan vatandaşlar, ödemeleri almaya başladı.

2025 yılı için 4 bin lira olarak ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesi, emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

SSK emeklilerinin aylıklarını aldıkları tarihe göre 24-25-26 Mart'ta ikramiyelerini alacağı belirtilirken, Bağ-Kur için 27 Mart ve Emekli Sandığı için 28 Mart'ta ödeme yapılacak.

Ödeme alanlar, hesaplarında yalnızda 3 bin TL görüyor. Bu durumun sebebi ise merak konusu.

Peki; ikramiyeler neden eksik yattı? Ek ödeme yapılacak mı? İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN EKSİK YATTI

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oturumlar tamamlanamadı.

Emeklilerin bayram ikramiyelerini 4 bin TL'ye yükselten teklifin geçtiğimiz hafta Meclis'te oylanamaması nedeniyle SGK, ilk aşamada ödemelerin geçtiğimiz yılın ikramiye tutarı olan 3 bin TL üzerinden yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde en kısa sürede fark ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Düzenlemenin bu hafta içerisinde Meclis'ten geçmesi beklense de, fark ödemelerinin bayram sonrasında emeklilerin hesaplarına aktarılacağı düşünülüyor.