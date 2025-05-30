Bayram öncesi bayram: Tahliye gelecek mi? İşte son durum...

Haber Merkezi

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak anılan düzenlemeyle Anayasa Mahkemesinin iptal kararı uyarınca İcra ve İflas Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Kanun'daki "Eski cezaların etkisi" hükmünün başlığı, "Bir üst veya alt derece disiplin cezasının uygulanması ve zamanaşımı" olarak değiştiriliyor.

Teklifle, özel infaz hükümlerinin kapsamı genişletiliyor ve 80 yaşını bitirmiş hükümlüler için konutta infaz düzenlemesine gidiliyor.

Merakla beklenen 40 maddelik yargı paketiyle ilgili Meclis’te çalışmalar sürüyor. Taslakta, cezaların caydırıcılığı ve tutuklamaya ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor.

Peki, Bayramdan önce af gelecek mi? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi genel af yasası çıkacak mı? İşte bilgiler...

BAYRAM ÖNCESİ TAHLİYE

Kamuoyunda af beklentisi giderek artarken, konu hala netlik kazanmamış durumda.

Edinilen bilgilere göre, düzenleme 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen ve 3 yılın altında cezası kalan tüm suçları kapsayacak. Bu kapsamda cezası 3 yılın altında olan mahkumlar –suç ayrımı olmaksızın– hapisten çıkacak.

İddialara göre; bayram öncesinde yaklaşık 35 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesinin bekleniyor.