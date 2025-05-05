Bayram öncesi gıda desteği müjdesi; 1.000 TL verilecek

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Kurban Bayramı öncesi alışveriş planı yapanlar için sevindirici bir haber İş Bankası'ndan geldi.

İşCep üzerinden katılım sağlanabilen yeni kampanya ile müşteriler, bayram hazırlıklarında harcadıkça kazanacak.

1 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, Maximum Kart kullanıcıları, Maximum anlaşmalı marketlerden yapacakları 2.000 TL ve üzeri ilk peşin alışverişten sonra, farklı günlerde gerçekleştirecekleri her 2.000 TL ve üzeri alışverişte 100 TL MaxiPuan kazanıyor.

Toplamda ise 1.000 TL'ye kadar MaxiPuan ya da tercihe göre MaxiMil elde etmek mümkün.

1.000 TL KAMPANYANIN DETAYLARI

İşCep uygulamasındaki "Kampanyalar" bölümünden ilgili kampanyayı seçip “KATIL” butonuna tıklamanız yeterli. Üstelik katılımı ister alışverişten önce, ister sonra gerçekleştirebilirsiniz.

İş Bankası’na ait Maximum, Maximiles ve Privia kredi kartlarının yanı sıra Bankamatik Kartları ve MaxiPara Kart da kampanyaya dahil. Hem fiziksel mağazalardan hem de marketlerin online platformlarından yapılan alışverişler geçerli sayılıyor.

Kazandığınız MaxiPuanlar 11 Haziran 2025'te hesabınıza yüklenecek ve 31 Temmuz 2025'e kadar kullanılabilecek. Bu tarihe kadar kullanılmayan puanlar ise 1 Ağustos'ta silinecek.

Kampanyanın detayları için tıklayınız.