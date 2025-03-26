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Bayram öncesi netleşti: İpragaz, Aygaz ve BizimGaz tüp fiyatları belli oldu! İşte, güncel tüp fiyatları

Bayram öncesi netleşti: İpragaz, Aygaz ve BizimGaz tüp fiyatları belli oldu! İşte, güncel tüp fiyatları Geçtiğimiz ay zirveyi gören tüp fiyatlarında Ramazan Bayramı öncesinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Evlerinde doğalgaz olmayan milyonlarca vatandaş bayram öncesinde tüp fiyatlarını araştırmaya başladı. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından güncel tüp fiyatları listesi açıklandı. İşte, güncel mutfak tüpü tarifesi…