Bayramda marketler açık mı 2025? A101, ŞOK, BİM, Migros…

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı.
Bayram öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşanırken, zincir marketlerin bayram süresince çalışma saatleri vatandaşların gündeminde.
BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve Tarım Kredi marketleri için araştırmalar hız kazandı.
Peki, Ramazan Bayramı’nda marketler açık olacak mı? İşte detaylar…
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
30 Mart Pazar (Bayramın 1. günü): Büyük zincir marketlerin çoğu kapalı olacak. Ancak bazı büyük alışveriş merkezlerinde yer alan marketler sınırlı saatlerde hizmet verebilir.
31 Mart Pazartesi (Bayramın 2. günü): Marketlerin büyük kısmı sabah saatlerinden itibaren kapılarını açarak normal çalışma düzenine dönecek.
1 Nisan Salı (Bayramın 3. günü): Marketlerin tamamında normal çalışma saatlerine dönüş bekleniyor.