Bayramda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Hangi otoyollar ücretsiz? Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını merak ediyor.İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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Ramazan bayramına sayılı günler kala merak edilen soruların başında otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak mı sorusu yer alıyor.

Bayramı memleketlerinde geçirecek olan ve tatil için yola çıkacak vatandaşların en merak ettiği konu otoyol ve köprü ücretleri bayramda alınacak mı sorusu oldu.

Peki Ramazan bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği konu hakkında resmi açıklama yapıldı. İşte otoyol ve köprü kararı...

Ramazan bayramında otoyol ve köprüler ücretsiz mi?

Vatandaşların merakla beklediği konuya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son noktayı koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı.

Bayram tatili nedeniyle 9 gün boyunca ücretsiz olacak ulaşım noktaları belli oldu.

KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.