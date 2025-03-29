Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2025? Metro, Metrobüs, Otobüs, Marmaray...

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Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşıma ücretleri oldu.

Bayramda şehir içi ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı konusu araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi'yi takip eden Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü kutlanacak.

Bayram tatili, ara tatille birleştiği için öğrenciler tam 9 gün tatil yapacak. Ayrıca, kamu çalışanları 2-3-4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz yıl bayram tatilinde toplu taşıma ücretsiz olarak sağlanmıştı.

Ancak bu yıl için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.