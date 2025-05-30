Bayramda Türkiye’ye giriş yapıyor: 81 ili kavuracak

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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Meteoroloji uzmanları, ülke genelindeki hava durumuna ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre, bayram süresince Türkiye’nin 81 ilinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle sıcak havaları özleyenler için bu bayram hava koşulları sevindirici olacak.

Vatandaşlar, bayram tatilinde güzel havanın keyfini çıkarabilir, açık hava etkinliklerini rahatlıkla planlayabilir.

AFRİKA SICAKLARI GELİYOR

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Afrika sıcaklarını müjdeledi.

Bayrama ilişkin tahminlerde bulunan Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Afrika soranlara müjdeler olsun! Burada mı Afrikacılar? Bayramda şöyle güzelce bir ısınalım mı?"