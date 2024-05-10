Bazı arabalarda farklı olan plaka renkleri bakın ne anlama geliyormuş… Trafikte karşımıza çıkan ve çoğu kişinin anlamını bilmediği farklı renkte plakaların ne anlama geldiği sıkça araştırılır. Çoğu kişinin merak ederek araştırdığı bu plaka renklerinin her biri farklı anlamlar içeriyormuş. İşte, plaka renkleri ve anlamları…

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Gün içerisinde özellikle de trafikte normal plakaların yanı sıra farklı renklere sahip olan plakalarda görürüz. Bu farklı renkte olan plakaların anlamları ise çoğu kişi tarafından bilinmez ve merak edilir.

Kırmızı, yeşil, mavi ya da siyah gibi farklı renklerde karşımıza çıkan bu plakaların hepsi farklı anlamlara sahiptir. Peki bu plakalar neden farklıdır, ne anlama gelirler?

Plaka renklerinin anlamları…

Siyah renkli olan plakalar, bir şahsa değil devlete ait olan araçlarda kullanılmaktadır. Devlet kurum ve kuruluşlarında çalışanlara tahsis edilmiş olan araçlarda görülmektedir. Bakanlık, müdürlükler ve belediyelerde kullanılan araçlarda siyah plaka kullanılır.

Yeşil renkli olan plakalar, Türkiye'deki yabancı ülkelerin konsolosluk ve büyükelçiliklerine ait araçların plakaları genellikle yeşildir. Bu araçlar, diplomatik misyonlarını temsil etmek üzere kullanılır ve sıklıkla "diplomatik plakalı araçlar" olarak adlandırılır.

Diğerlerine nazaran daha az karşılaşma ihtimalinizin olduğu sarı plakalar ise geçici plakalardır. Henüz tescil işlemi tamamlanmamış araçlar için verilen geçici bir tanımlayıcıdır. Bu plakalar, genellikle sarı zemin üzerine siyah renkte harfler ve rakamlardan oluşur. Bu tür plakalar, aracın geçici olarak trafiğe çıkmasına izin verir ve belirli bir süre için geçerlidir.

Kırmızı üzerine sarı yazılı olan plakalar, üst düzey devlet görevlilerinin kullandığı araçlara ait plakalar, genellikle kırmızı zemin üzerine sarı rakamlardan oluşur. Bu plakalarda genellikle harf bulunmaz.

Kırmızı-beyaz renkleriyle tanımlanan plakalar ise genellikle rektör, kaymakam, emniyet müdürü gibi düzeydeki devlet görevlileri tarafından kullanılır. Bu plakalar, beyaz zemin üzerine kırmızı renkte harfler ve rakamlar içerir. Bu plakalar, genellikle belirli bir devlet görevlisinin makamını ve yetkisini gösterir. Bu araçlar, kırmızı-zeminli plakalara kıyasla daha sık görülebilir.

Son olarak ise mavi renkte olan plakalar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan ve resmi araç statüsünde kabul edilen araçlarda kullanılır. Bu plakalar, genellikle mavi zemin üzerine beyaz renkte harfler ve rakamlardan oluşur. Plakanın üzerinde, il kodundan sonra A, AA veya AAA gibi harfler bulunur ve plakanın sonundaki rakamlar, aracın bağlı olduğu şubeyi gösterir. Bu plakalar, polis teşkilatına ait araçları tanımlamak için kullanılır ve genellikle diğer araçlardan kolayca ayırt edilebilirler.