BDDK açıkladı: O şifreler artık kullanılamayacak!

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan son karar sonucunda banka ve kredi kartlarında yaygın olarak kullanılan o şifrelerin artık kullanılamayacak.

Kredi kartı ve banka kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemlerinin önüne geçmek amacıyla alınan önlemler kapsamına dahil edilen o şifre kombinasyonlarının kullanılamayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda getirilen düzenlemeyle birlikte doğum tarihlerinin şifre olarak kullanılmasının önüne geçilirken düzenleme genişletilerek o şifreleri de kapsama dahil edildi.

KARTLAR BLOKE EDİLEBİLİR!

Söz konusu düzenlemenin kapsamının genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının önüne geçildiğini söyleyen Avukat Nimet Türe, “Kart kopyalanması, kullanılan kartla birlikte şifrenin tahmin edilebilir bir şifre olması durumunda kullanımlar çok yaygınlaştığından dolayı BDDK tarafından bir önlem alınmıştı İlk önlem doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin, yılların şifre olarak kullanılmayacağı yönünde ve kişinin kendi doğum tarihini içeren şifrelerin kullanılmayacağı yönünde bir karar yayınlanmıştı.

Ancak bu durum bu sefer taraftarların, plaka tekrarlarının yaygınlaşmasına sebep oldu ve bu taraftarların kuruluş yıllarını şifrelerine yerleştirmesi, plaka tekrarlamaları da yaygınlaştığında şifreler daha tahmin edilebilir. Kullanım hırsızlığına, dolandırılacağa konu edilmesi daha yüksek bir duruma geldiğinden genişletildi diyebiliriz" diye durumu özetledi.

Ayrıca avukat Türe, bankanın ihtarlarına rağmen şifrelerinde ısrarcı olunması halinde ATM'lerin kartları bloke edebileceğini de belirtti.