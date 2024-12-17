BDDK’a izin verdi: Yeni bir banka daha açılıyor

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Remi Gazete’nin 17 Aralık 2024 tarihli sayısıyla birlikte yayınlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum kararları kapsamında yeni bir bankanın daha sektöre adım atmasına onay verildi.

Gazetede yayımlanan kurul kararına göre; Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Katılımevim Katılım Bankası A.Ş. adında bir katılım bankası kurulmasına izin verildi.

Bankacılık sektörüne yeni adım atacak olan Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ışığında değerlendirilerek kuruldan geçti.

10 MİLYAR TL SERMAYE!

Kuruldan geçerek bankacılık sektörüne adım atan Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş toplamda 10 milyar TL sermaye ile kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

Katılımevim Katılım Bankası’nın, Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe faaliyet göstereceği belirtildi.