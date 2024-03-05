Bebek gibi cildin sırrı belli oldu! Portakal kabuğunu sürün ne tüy bırakıyor ne başka bir şey… Özellikle de kadınlar için istenemeyen tüyler tam bir kabus olabiliyor. Ancak kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan portakal kabukları o kadar işe yarıyormuş ki cildinizi resmen pamuk gibi yapıyormuş…

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Kadınların belki de en çok canını sıkan nedenlerin başında gelen istemeyen tüyler kurtulmak için türlü yollara başvurulmaya neden olabiliyor.

Hem medikal hem de doğal olarak tüylerin köklerini zayıflatacak ve azaltacak bir çok yöntemi bulunuyor.

Kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan portakal tam bir C vitamini deposu olarak bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle sağlığınıza kattığı faydaların yanında kabuklarıyla da mucizeler yaratıyor.

Düzenli olarak uygulandığında istenmeyen tüylerin köklerini zayıflatarak azaltıcı etki gösteren portakal kabukları vazgeçilmeziniz haline gelecek.

Tüylere veda ettirecek…

Bu zamana kadar attığınız kabuklar için pişman olacağınız bu yöntem pamuk gibi bir cilde sahip olmanızda yardımcı olacak.

Yalnızca iki malzeme ile uygulayabileceğiniz bu yöntemde ihtiyacınız olan portakal kabukları ve 1 kaşık zeytinyağı.

Portakal kabuğu ve zeytinyağı birleşimi vücudunuzda istenmeyen tüyleri giderecek güce sahiptir.

Mucize yöntemin hazırlanışı…

Bir portakalı alıp beyaz kısımları fazla olmayacak şekilde soyarak kabuklarını ayırın. Kabukları mutfak robotu kullanarak iyice çekin. Elde ettiğiniz pürenin içine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Karışım, krem haline gelene kadar iyice karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı tüylerden arındırmak istediğiniz bölgeye uygulayın. Yaklaşık 45 dakika-1 saat arası bekletin. Sürenin sonunda ılık suyla uyguladığınız bölgeyi durulayın.

Bu doğal karışımı haftada 2 defa uygulamanız tüy köklerini zayıflatarak istenmeyen tüyleri azaltıcı etki sunacaktır. Ayrıca, portakalın taze kokusu cildi ferahlatacaktır.