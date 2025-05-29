Becayiş nedir, nasıl yapılır? Kimler becayiş yapabilir?

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Kamu kurumlarında görev yapan memurların yer değişikliği talepleri arasında önemli bir yere sahip olan becayiş, karşılıklı rıza ile görev yerlerinin değiştirilmesini sağlayan yasal bir uygulamadır.

Özellikle öğretmenler, sağlık personeli, polis memurları ve diğer devlet çalışanları için tercih edilen bu yöntem, kişisel ve ailevi nedenlerle farklı bir il veya ilçede görev yapmak isteyen memurlara büyük kolaylık sağlar.

Memurlar, aynı unvanda ve kadroda çalışan bir başka kamu görevlisiyle anlaşarak becayiş talebinde bulunabilir.

Bu yöntem, tayin bekleyen memurlar için zaman kaybı yaşamadan yer değiştirme fırsatı sunar.

Peki, becayişin şartları nelerdir ve kimler becayiş yapabilir? İşte merak edilenler...

Becayiş nedir?

Becayiş, iki kamu görevlisinin karşılıklı olarak görev yerlerini değiştirmesi anlamına gelir. Özellikle aynı unvana ve kadro derecesine sahip memurlar, belirli şartlar altında görev yerlerini değiştirmek istediklerinde becayiş talebinde bulunabilir. Bu değişim, genellikle kişisel nedenlerle farklı bir il ya da ilçeye geçmek isteyen memurlar için tercih edilir.

Becayiş yapmak ne demek?

Becayiş yapmak, iki memurun karşılıklı rıza ile görev yerlerini değiştirmesi sürecidir. Bu işlem için her iki tarafın da onayı ve bağlı oldukları kurumların uygun görüşü gereklidir. Becayiş talebi, yazılı bir dilekçe ile kuruma iletilir ve gerekli incelemelerin ardından uygun bulunması durumunda onaylanır.

Becayişin şartları nelerdir?

Becayiş işleminin gerçekleşebilmesi için bazı temel şartların sağlanması gerekir:

- Her iki memurun da aynı unvanda ve kadro derecesinde olması,

- Kurumların onay vermesi,

-Becayişin kamu hizmetinin aksamasına neden olmaması,

- Hukuki ve idari engellerin bulunmaması.

Kimler becayiş yapabilir?

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler, sağlık çalışanları, polis memurları ve diğer kamu görevlileri becayiş hakkından yararlanabilir. Ancak bu hak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilir ve her başvuru kabul edilmez.