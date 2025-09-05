Abone ol: Google News

5 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. İşte cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 09:31
BEDAŞ duyurdu: 5 Eylül 2025 İstanbul elektrik kesinti listesi...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 5 Eylül 2025 Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak bölgeleri açıkladı.

BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde  elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 5 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

