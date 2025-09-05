BEDAŞ duyurdu: 5 Eylül 2025 İstanbul elektrik kesinti listesi...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 5 Eylül 2025 Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak bölgeleri açıkladı.
BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.
Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 5 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..