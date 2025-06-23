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BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 23 Haziran Pazartesi elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

23 Haziran 2025 Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. İşte cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 23 Haziran Pazartesi elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 23 Haziran 2025 Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyuruyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde  elektrik kesintisi yaşanacak? İşte, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler

Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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