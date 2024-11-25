Bekçiler üst araması yapabilir mi 2024? Bekçilerin arama yetkisi var mı?

Yağmur Dinç

Meclis'te yıl sonuna doğru çalışmalar hız kazanırken, bekçilerin yetkileri ile ilgili önemli teklif kabul edildi.

TBMM'de kabul edilen teklifle beraber bekçilerin arama yetkisi var mı 2024? Bekçilerin yetkileri neler? soruları gündeme geldi.

Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde araba yapabilir mi merak ediliyor. Bu kapsamda, vatandaşların sorusu yeni kanunla yanıt buluyor.

Peki, bekçiler üst araması yapabilir mi? Bekçilerin arama yetkisi var mı 2024? İşte detaylar...

BEKÇİLERİN ÜST ARAMA YETKİSİ 2024

Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre;

Bekçiler şüpheli gördükleri kişi ya da araçları durdurduğunda, gerekli durumlarda üst araması yapabilecek.

Şüpheli durumda olan kişilere elle dıştan yoklama yapılabilecek, ayrıca araçların dışarıdan görülebilen bölümleri kontrol edilebilecek. Bu yetki, güvenlik risklerini önlemeye yönelik alınan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.