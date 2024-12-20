Beklenen ürün geldi! BİM’de izdiham yaşanacak: 399.00 TL’den satılacak

Haber Merkezi

BİM, 2024 yılına veda ederken müşterilerine kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

27 Aralık Cuma günü itibarıyla geçerli olacak yılın son aktüel ürün kataloğu, geniş ürün yelpazesi ve indirimleriyle dikkat çekiyor.

Yeni yıl öncesi alışveriş yapmak isteyenler için temel ihtiyaçlardan dekoratif ürünlere, mutfak gereçlerinden otomobil ürünlerine kadar birçok seçenek BİM raflarında yerini alacak.

Hasır dekoratif sepetten emaye közmatiğe, cam dondurma kaselerinden ocak üstü tost tavasına kadar günlük ihtiyaçlara hitap eden ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkacak.

Ayrıca, oto cam suyu gibi araç sahiplerinin ilgisini çekecek ürünler de katalogda yer alıyor.

Yeni yıl hazırlıklarını eksiksiz tamamlamak isteyenler için bu fırsatlar BİM raflarında kısa süreliğine müşterilerini bekleyecek. Unutmayın, stoklar sınırlı!

İşte BİM 27 Aralık indirim kataloğu…