Beklenen zam oranı! Aralık 2024 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç?

Yağmur Dinç

Milyonların gözü kulağı, 2025'in zam oranlarında...

Asgari ücretliler, özel sektör ve kamu çalışanları açıklanacak zam miktarını bekliyor.

Zam oranı, enflasyona yenik düşmeyecek şekilde belirleniyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli talimatları bulunuyor.

Enflasyon verileri, zam açısından en belirleyici rakamlar...

Özellikle 6 aylık enflasyon farkı, aralık ile birlikte netleşecek.

Vatandaşların gündeminde "Aralık 2024 enflasyonu açıklandı mı" sorusu yer alıyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonunu ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...

ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI MI 2024

Aralık ayı enflasyon oranları, TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.