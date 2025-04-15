Belediye düğmeye bastı! Su faturalarında yeni dönem başlıyor: Yüzde 50 indirimli şekilde ödenecek

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Bolu Belediye Meclisi’nde dikkat çeken bir karara imza atıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında yapılan toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çeşitli İşler Komisyonu'na ortak havale edilen konular görüşüldü.

Meclise sunulan ve gündemin (b) bendinde yer alan su ücretleriyle alakalı olarak alınan bir karar dikkat çekti.

Söz konusu karara göre Bolu’da ikamet eden lüks konut sahipleri daha fazla su ücreti öderken, dar gelirli vatandaşlar yüzde 50 indirimli tarifeden yararlanacak.

1 MAYIS’TA BAŞLAYACAK!

Gündemde büyük bir yankı uyandıran kararın ise 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren uygulamaya alınacağı belirtildi.

Söz konusu karar kapsamında, "2025 yılı Gelir Tarife Cetveli'nin 52. sayfasına, 01.05.2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 9. madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesine karar verilmiştir: ‘Meskenlerde kullanılan suların m ücretleri (KDV hariç), 15.12.1982 tarih ve 17899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel'e göre 1. Grup: Lüks inşaat-mevcut ücret tarifesinin yüzde 50 fazlası, 2. Grup: 1. sınıf inşaat-mevcut ücret tarifesinin yüzde 15 fazlası, 3. Grup: 2. sınıf inşaat-mevcut ücret tarifesi, 4.Grup: 3. sınıf ve basit inşaat-mevcut ücret tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacaktır." İfadeleri kullanıldı.