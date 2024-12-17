Belediye harekete geçti: 1 Ocak’tan itibaren sokakta sigara içmek yasaklanacak

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İtalya'nın gözde şehirlerinden Milano, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor.

1 Ocak 2025 itibarıyla açık alanlarda sigara içmek büyük ölçüde yasaklanacak.

Ancak sigara içenler, diğer insanlardan en az 10 metre uzakta olmaları durumunda bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Yeni düzenlemeye göre yasağı ihlal edenler, 40 ila 240 euro arasında değişen para cezalarıyla karşılaşacak.

Bu karar, 2021'den bu yana kademeli olarak yürürlüğe konulan sigara yasaklarının devamı niteliğinde.

MAHKEMEYE TAŞINDI

Daha önce otobüs durakları, parklar ve spor tesisleri gibi belirli alanlarda uygulanan sigara içme yasaklarıyla halk sağlığını koruma ve hava kirliliğini azaltma hedeflenmişti.

Bu yeni düzenleme kalabalık alanlarda sigara içilmesini tamamen engellemeyi hedefliyor. Ancak İtalyan Tütün Derneği, bu düzenlemeye itiraz ederek Milano Belediyesi’nin böyle bir yetkisi olmadığını savundu ve konuyu mahkemeye taşıdı.