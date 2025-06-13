Belediye harekete geçti: O kişilere 5 bin lira ödenecek

Haber Merkezi

İl belediyeleri tarafından yapılan sosyal destek ödemeleri kapsamına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yeni destek programı kapsamında askerlik yapacak olan gençlere destek ödemesi yapılacağı paylaşıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamayla askerlik görevini getirecek olan ve maddi durumu yetersiz olan gençlere 5 bin TL nakdi yardım yapılacağı paylaşıldı.

Başkan Akın tarafından yapılan açıklamada, “Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek, sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir” ifadelerine yer verdi.

BAŞVURULAR 1 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

5 bin TL tutarındaki nakdi yardımın, 6 ay temel askerlik hizmeti yapacak ve ekonomik durumu yetersiz olan gençler için geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, başvurularını 1 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Belediye, yardım programıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler için 444 40 10 numaralı çağrı merkezi üzerinden destek sağlanacağını duyurdu.

Uygulamanın, kentte sosyal adaleti güçlendirmeyi ve askerlik sürecinde gençlerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmeyi amaçladığı ifade edildi.