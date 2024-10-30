Benmari nedir? Benmari usulü çikolata nasıl eritilir?

Hüseyin Topuz

Benmari, yiyecekleri dolaylı ısı ile pişirme veya eritme yöntemidir. Bu yöntem, genellikle hassas gıdaların, özellikle çikolata ve bazı sosların, yanmadan ve dokularının bozulmadan eritilmesi veya ısıtılması için kullanılır.

Benmari yöntemi, yiyeceğin doğrudan ısı kaynağı ile temas etmemesini sağlar.

Bu, su dolu bir tencere üzerine yerleştirilen ve içerisine eritilmek istenen gıdanın konulduğu bir kap kullanılarak yapılır.

Benmari Usulü Çikolata Nasıl Eritilir?

Malzemeler ve Ekipmanlar:

- Çikolata (tercihen küçük parçalara ayrılmış veya çikolata kuvertürü)

- Su dolu bir tencere

- Isıya dayanıklı bir kase (tencerenin üzerine yerleştirilebilecek şekilde)

Adımlar

Su Tenceresini Hazırlayın: Tencereyi su ile doldurun, ancak suyun tencerenin kenarlarına çok yaklaşmamasına dikkat edin. Su kaynama noktasına gelmeden hafifçe ısınmalıdır.

Kaseyi Yerleştirin: Çikolata parçalarını ısıya dayanıklı kaseye koyun ve bu kaseyi su dolu tencerenin üzerine yerleştirin. Kase suya değmemelidir.

Çikolatayı Eritin: Kaseyi tencerenin üzerine yerleştirdikten sonra, suyun hafifçe kaynamasına izin verin. Çikolatayı sık sık karıştırarak, tamamen pürüzsüz ve homojen bir kıvam alana kadar eritin.

Eritilmiş Çikolatayı Kullanın: Eritilen çikolatayı hemen kullanabilirsiniz. Eğer çikolata sertleşirse, aynı benmari yöntemini kullanarak tekrar eritebilirsiniz.

Bu yöntemle çikolatanızın yanmasını önleyebilir ve pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz.